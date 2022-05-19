اتحاد الصحفيين العرب: لو سقطت مصر لن تبقى دول عربية واحدة..فيديو

قال مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب، إن جوجل رفع اسم فلسطين بشكل نهائي ويترك اسم إسرائيل، وفيسبوك يحذف اي منشور مكتوب فيه مصطلح احتلال إسرائيلي.

وأضاف مؤيد اللامي في حواره مع الإعلامي خالد ميري في برنامج " كلمة السر " المذاع على قناة " صدى البلد "، :سوف نخاطب جوجل وفيسبوك بشكل رسمي لوقف الاستهزاء بالعقل البشري العربي والحذف المستمر لأي منشور به كلمة احتلال اسرائيلي وأي شيء يخص حق فلسطين .

وتابع مؤيد اللامي: التطبيقات الإلكترونية تساهم في تخريب الدول العربية والعقل البشري".

وأوضح مؤيد اللامي أنه في أحداث 2011 تدهورت الأوضاع في الكثير من الدول العربية مثل اليمن وسوريا وليبيا أما في مصر الشعب المصري علم حجم المؤامرة وتوحد الشعب مع الجيش ولم تنهار مصر، ولو سقطت مصر لن تبقى دولة عربية واحدة".

