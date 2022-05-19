أمين عام اتحاد خبراء البيئة: مصر تحركت لتقليل التلوث في كوكب الأرض

قال الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ الإعلامي وأمين إتحاد خبراء البيئة العرب ؛ إن الطاقة النظيفة هي التي لا ينبعث منها أدخنة أو أي تلوث للبيئة مثل صور المداخن التي ترمز للصناعات الثقيلة لكن بتغير الزمن تغيرت مصادر الطاقة وأصبح الحديث عن الطاقة الشمسية والنظيفة الخالية من الانبعاثات الملوثة.

أضاف الدكتور مجدي علام خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى في برنامج التاسعة مع الإعلامية شافكي المنيري ؛ أن الغلاف الجوي قدرته على استيعاب هذا الكم من التلوث نتيجة الثورة الصناعية على مدار أكثر من 500 سنه فنعكس ذلك على درجة حراره كوكب الأرض فهناك توقع أن عام 2040 سترتفع درجة حراره الأرض من درجة الى أكثر من أثنين ونصف درجة مئوية .

أوضح مستشار برنامج المناخ الإعلامي ؛ أن جميع الظواهر الطبيعية الكارثية ستزداد بإرتفاع درجة حرارة الأرض مثل البراكين والتسونامي والحرائق في الغابات و المدن بسبب تغير المناخ وسخونة سطح الكرة الأرضية يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه في المحيطات والبحار وحتى الجليد.

أشار علام إلى أن هناك ست قطاعات اقتصادية تنموية ستتأثر بتغير المناخ مثل قطاع الزراعة والسياحة والصناعة والإسكان والمجتمعات العمرانية والنقل ؛ مضيفا أن مصر تحركت في اللجوء للسيارات الكهربائية ومترو الأنفاق لكي تقلل انبعاثات تلوث البيئة.