الأهلي: ننتظر قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن ملعب نهائي إفريقيا.. فيديو

قال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي إن النادي الأهلي تقدم بملف للمحكمة الدولية الرياضية للتحقيق بسبب ملعب نهائي دوري أبطال افريقيا وتم سداد الرسوم المستحقة في هذا الشأن ونحن ننتظر قرار المحكمة الرياضية في ضوء المستندات التي تم تقديمها للمحكمة.

واضاف "شلبي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن الاتحاد الافريقي أخطر النادي الأهلي بتخصيص 13 ألف تذكرة في مباراة نهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وتابع الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي أن المحكمة الرياضية الدولية تشكل هيئة التحقيق الخاصة بها من المحكمين وفقا للقواعد الخاص بالكاف ومن ثم سيتم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من التحقيقات.

وأوضح الدكتور سعد شلبي أن إدارة مجلس النادي الأهلي لديها احتمال في تغير الملعب الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ولذلك تقدمنا بشكوي للمحكمة.

https://youtu.be/-Ym1p98zgdo