مشهور: والدة الشهيد إسلام سعيدة للغاية بالتكريم الذي حظى به داخل الزمالك



قال اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أنه يوجه الشكر لنادي الزمالك على التكريم الذي حظى به نجله الشهيد إسلام مشهور.



وأكد مشهور في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يذاع عبر قناة الزمالك مع الإعلامي طارق يحيى، أن والدة الشهيد إسلام سعيدة للغاية بما تم في نادي الزمالك، وتكريم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر.



وفيما يخص تعيين إيهاب جلال مدربا للمنتخب، أكد أن اتحاد الكرة يقدم الدعم الكامل له للنجاح في مهمته القادمة، مشيرًا إلى أن كل الأمور في المعسكر القادم معده لتقديم أداء قوي في مباراتي غينيا وأثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا.