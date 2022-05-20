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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا لـ CNN: لعبت دورا في حياة العديد من الشباب

يسرا
يسرا

قالت الفنانة يسرا، إنها بدأت العمل في مجال التمثيل وهي في سن صغيرة "19" عاما، وحينما صارحت والدها برغبتها في خوض مجال الفن كان رد فعله "هقتلك". 

وأكدت يسرا  في تصريحات لـ CNN،  أنها رأت أنذاك أن الفن مهنة مثل غيرها، وأرادت أن تكون هذه وظيفتها، وبقدر ما تلقت مساعدة من الأساطير والنجوم الكبار فهي ترى نفسها مدينة بنفس الأمر للجيل الجديد. 

وأشارت يسرا في حديثها باللغة الإنجليزية، إلى أن 80% من الشباب والجيل الصاعد الذي عمل معها، لعبت دورا ولو صغيرا حياتهم، وهو أمر هام بالنسبة لها. 

وتحدثت يسرا عن وضع النساء في البداية، ووصفت أول من عملن في مجال التمثيل بأنهن نساء شجاعات خاصة أن العمل بالفن أنذاك كان يوصف بأنه من العار خاصة في مرحلة العشرينات، ولكن في الثلاثينات والأربعينيات تغير الوضع كثيرا. 

وقدمت CNN تقريرا مهما عن مسيرة يسرا المهنية التي  تمتد إلى ما يقارب الـ 50 عاما في مجال التمثيل.

ووصفها التقرير بأنها تعد رمزا للتلفزيون والسينما في مصر، ودعتهم إلى موقع تصوير أحدث مشاريعها التلفزيونية "أحلام سعيدة"، لتعطيهم نظرة من الداخل على شكل الحياة كممثلة مصرية.

ونسبت يسرا نجاحها إلى النساء اللواتي سبقنها في صناعة الأفلام بعشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.

يسرا أحلام سعيدة مشوار يسرا اعمال يسرا Arts Entertainment

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