الأمين العام للغرف التجارية: لابد من تقديم حوافز جادة للمستثمرين.. فيديو

قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه لابد من تقديم حوافز جادة للمستثمرين خاصة في الفترة الحالية.

وأضاف “علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية،،”، خلال استضافته ببرنامج “كلام في السياسة”، المُذاع عبر فضائية “إكسترانيوز”،: “مصر ليست منعزلة عن دول العالم، وما يحدث بالدول الأخرى يؤثر على الاقتصاد المصري، وهو ما اتضح في ارتفاع الأسعار عقب أزمة كورونا،وتضاعفت عقب الأزمة الروسية الأوكرانية".



وأوضح: "الفئات التي تتأثر بقرارات الاقتصاد والسياسة النقدية هم 5 ملايين تاجر وصانع ومقدمي خدمات في مصر"، معقبا: "نحن كمجتمع أعمال نشعر بالأزمة الاقتصادية ونتحمل أعبائها مع المواطن المصري”.



وأشار علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية،: “اتحاد الغرف التجارية يمثل ٥ مليون تاجر وصانع وعامل ومستثمر”.