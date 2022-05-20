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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأمين العام للغرف التجارية: لابد من تقديم حوافز جادة للمستثمرين.. فيديو

علاء عز
علاء عز

قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه لابد من تقديم حوافز جادة للمستثمرين خاصة في الفترة الحالية.

وأضاف “علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية،،”، خلال استضافته ببرنامج “كلام في السياسة”، المُذاع عبر فضائية “إكسترانيوز”،: “مصر ليست منعزلة عن دول العالم، وما يحدث بالدول الأخرى يؤثر على الاقتصاد المصري، وهو ما اتضح في ارتفاع الأسعار عقب أزمة كورونا،وتضاعفت عقب الأزمة الروسية الأوكرانية".
 

وأوضح: "الفئات التي تتأثر بقرارات الاقتصاد والسياسة النقدية هم 5 ملايين تاجر وصانع ومقدمي خدمات في مصر"، معقبا: "نحن كمجتمع أعمال نشعر بالأزمة الاقتصادية ونتحمل أعبائها مع المواطن المصري”.
 

وأشار  علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية،: “اتحاد الغرف التجارية يمثل ٥ مليون تاجر وصانع وعامل ومستثمر”.

الإقتصاد المصرى اتحاد الغرف التجارية الغرف التجارية ارتفاع الأسعار أزمة كورونا دول العالم الاقتصاد

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