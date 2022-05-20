٢٠ مايو .. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

شخصية اليوم في علم الأرقام

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام : "إذا كنت مولودا في يوم 20 مايو فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس ومحب للأصحاب وللحياة الاجتماعية، ولديك قدرة على التكيف، ومهارة في انتهاز الفرص، ولديك موهبة في الأعمال التجارية.

نصيحة:

يحمل لك عام ٢٠٢٢ أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة..

أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية..

كما أن الصبر ضروري بالنسبة لك حتى آخر العام.