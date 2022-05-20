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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركة DARTZ تدشن سيارتها الأحدث دايموند MMXXII المصفحة.. صور

شركة DARTZ تدشن سيارتها
شركة DARTZ تدشن سيارتها الأحدث دايموند MMXXII المصفحة

كشفت شركة DARTZ اللاتفية المتخصصة في تصنيع السيارات المصفحة الفاخرة عن أحدث ابداعاتها MMXXII و التي ستحمل معايير جديدة و مفاهيم تم تبنيها للشركة حديثا، فبعد الغزو الروسي لأوكرانيا و هو يعتبر الغزو الأول من نوعه في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، قررت الشركة التخلي عن حرف Z و الذي كان رمز هندسي في بعض سياراتها، وتم تسمية السيارة MMXXII الجديدة.

شركة DARTZ تدشن سيارتها الأحدث دايموند MMXXII المصفحة

مثل سابقتها التمساح الأسود MMXX تم بناء سيارة MMXXII على قاعدة عجلات مرسيدس بنز GLS باستخدام تقنيات الشركة الخاصة في مفهوم التصفيح الفاخر، و هذا ما يجعل تقنية DARTZ اخف من السيارة الاصلية نفسها، فجسم السيارة اصبح مغطى بالغطاء الخاص المقاوم للرصاص كما يمكن للعميل اختيار هوية GBOL والتي تشبه مفهوم بدلة سهرة كمظهر للسيارة اذا كنت تفضلها رسمية .

شركة DARTZ تدشن سيارتها الأحدث دايموند MMXXII المصفحة

ستوفر الشركة كذلك العديد من الخيارات للتصميم الداخلي والمواد المستخدمة الخفيفة والمصفحة من خلال متجر DARTZ الخاص أهمها و اشهرها جلد التمساح الشهير في داخلية المركبة ، حيث لاقت مركبات DARTZ شعبية في دول المنطقة والخليج خاصة. 

 

شركة DARTZ تدشن سيارتها الأحدث دايموند MMXXII المصفحة

وبالإضافة لعمل الشركة و شهرتها للمركبات المصفحة، تعمل الشركة كذلك على طرازها الكهربائي المستدام FreZe المبني على قاعدة مركبة وولنج هونججوانج EV الكهربائية و التي ستحصل على تحديثات جديدة سيتم الاعلان عنها لاحقا.

DARTZ السيارات MMXX GBOL FreZe الكهربائي

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