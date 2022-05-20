خبرx ترند ... نجوم الفن يحيون الذكرى الأولى لرحيل سمير غانم ... مي عز الدين تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جذابة

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية :

أبويا الروحي ... إيمي طلعت زكريا تحيي الذكري الاولي لوفاة النجم سمير غانم

حرصت الفنانة إيمي طلعت زكريا على إحياء الذكرى الأولى لوفاة الفنان الراحل سمير غانم بكلمات مؤثرة .

ونشرت إيمي طلعت زكريا صورة للراحل سمير غانم و علقت قائلة : الذكري الأولي لوفاة ابويا الروحي سمير غانم ربنا يرحمة يارب و ينور قبرة نسألكم الفاتحة .

مريهان حسين: قلوب العاشقين لها عيون تبصر ما لا يراه الناظرون

نشرت الفنانة مريهان حسين، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي ، لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".

وظهرت مريهان حسين بإطلالة جذابة بالكاجوال مرتدية بلوزة مخططة باللون الاسود و بنطلون جينز ، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

في الذكرى الأولى لوفاته.. دنيا سمير غانم عن والدها: العالم كله هيفضل فاكرك

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على إحياء الذكرى الأولى لوفاة والدها الفنان الراحل، بعد إصابته بمضاعفات نتيجة فيروس كورونا، وهو نفس المرض الذي فقدنا بسببه والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

شاهد أحدث ظهور لـ مي عز الدين عبر انستجرام

نشرت الفنانة مى عز الدين صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وتألقت مي عز الدين بأطلالة جذابة بدون مكياج، مما حازت على إعجاب متابعيها.