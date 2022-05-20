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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

جمال عبدالحميد: مرتضى منصور رئيس ديمقراطي ويتشاور مع مجلس الإدارة

صدى البلد

كشف جمال عبدالحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة تدخل مرتضى منصور رئيس النادي في تشكيل الفريق .

وأكد جمال عبدالحميد في تصريحات عبر برنامج زملكاوي بقناة الزمالك مع الإعلامي طارق يحيي أن مرتضى منصور يفاجئ بالتشكيل مثل الجمهور العادي تماما مشددا أنه يتناقش عن سر غياب لاعب أو آخر عن التشكيل عقب المباراة وهذا من حقه.

 

وتابع أن مرتضى منصور رئيس ديموقراطي ويحرص على التشاور مع مجلس الإدارة في كافة القرارات مشددا أن الحديث عن انفراده بالقرارات أمر غير صحيح علي الاطلاق .

 

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وفي سياق متصل خصص المستشار مرتضى منصور مكافأة مالية ورحلة عمرة لفريق اليد بعد التتويج بلقب أفريقيا 


قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تخصيص مكافأة مالية للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بالإضافة الى رحلة عمرة عقب التتويج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية للموسم الحالي.
وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 29-28 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس في النيجر.
وتواصل المستشار مرتضى منصور مع الجهاز الإداري من أجل تقديم التهنئة للاعبين، واخطارهم بعمل رحلة عمرة لهم مكافأة التتويج باللقب.

 

الزمالك مرتضى منصور تشكيل الزمالك طارق يحيي نادي الزمالك الإعلامي

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