الحاج : ندعم التعاون الدائم مع الهيئة العربية للطاقة للذرية ونرحب بجميع المتدربين

قام الدكتور عمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية بحضور فاعليات ختام الدورة التدريبية المتقدمة عن إستخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية و النظائر المشعة لتحديد الطفرات المسببة للسرطانات و الأمراض و مقاومة الميكروبات للعقاقير الحيوية والتي تم تنظيمها بين هيئة الطاقة الذرية مع الهيئة العربية للطاقة الذرية في الفترة من 15-19 مايو 2022 بالقاهرة.



وقد بلغ عدد المشاركين 21 مشاركاً من 10 دول عربية هي: مصر و الاردن و العراق و السودان وفلسطين و تونس وليبيا و موريتانيا و السعودية ولبنان.



وقد هدفت هذه الدورة إلى تدريب المشاركين من الدول العربية على الطرق المختلفة و المتقدمة سواءاً البيولوجيا الجزيئية او تقنيات النظائر المشعة لأكتشاف الطفرات وعلاقة تلك الطفرات بالأمراض والسرطانات ومقاومة الميكروبات للعقاقير الحيوية وذلك عن طريق مجموعة من المحاضرات النظرية والتي القاها مجموعة متميزة من اساتذة الجامعات والهيئة ومنهم أ.د/ مصطفى العوضى الحائز على جائزة النيل فى العلوم، وا.د/ محمد سلامة نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، وأ.د/ محمد احمد الحاصل على جائزة الدولة التقديرية لهذا العام، وأ.د/ أحمد عثمان وكيل كلية جامعة عين شمس الأسبق والاستاذ بالجامعة اليابانية، وأ.د/ محمد القللى رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق.

وأشار الدكتور عمرو الحاج - رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية إلى أهمية عقد مثل هذه الدورات والتي تتيح المجال لدى الباحثين و العلماء من مختلف الدول العربية إلى تبادل الخبرات و المعارف في المجالات العلمية والتطبيقية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وأن الهيئة تدعم التعاون الدائم مع الهيئة العربية للطاقة للذرية وترحب باستضافة جميع الأخوة المتدربين من الدول العربية الشقيقة للتدريب النظري والعملي بمعامل الهيئة.

فيما قال الدكتور يحيى شخاتره - ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية بأن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً للجانب التدريبي والبحثي في جميع مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي تشمل: الطب، الصيدلة، الزراعة، المياه، البيئة، الصناعة والتعدين، وذلك تمشياً مع استراتيجة الهيئة 2022 – 2030.

وبدوره قال الدكتور طارق المغربي - المنسق المحلي للدورة والاستاذ بمركز تكنولوجيا الاشعاع بأنه قد تم تنفيذ جميع المحاضرات النظرية والتدريب العملي للدورة والذي شمل تدريب المشاركين من الدول العربية ومصر على مجموعة من التحاليل المتقدمة بمعامل المركز القومي لتكنولوجيا الاشعاع بالهيئة، والتي شملت: تفاعل متسلسل البلمرة الآني، واستخلاص وتحليل الحمض النووي الصبغي DNA- تحليل تتابع الحمض النووي، RNA الريبي اللطخة الغربية قياس تركيز الحمض النووي وجودته أنزيمات القطع تحليل تعدد الأشكال المتطابقة جديلة واحدة ، وكذلك طرق التعرف على الطفرات المختلفة واختلافات التعبير الجيني والبروتيني المؤدية للإصابة بالسرطان. كما قام المشاركين من الدول العربية ومصر بزيارة مستشفى علاج أورام الأطفال 57357.



وفي ختام الدورة قام رئيس هيئة الطاقة الذرية بتسليم الشهادات للمشاركين من الدول العربية ومصر.