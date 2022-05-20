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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً.. إغلاق مؤقت لمحطة مترو العتبة.. وزير التعليم يوجه نصيحة مهمة للطلاب.. والسيطرة على حريق بمستشفى صحة المرأة

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرص ابرزها فى التقرير التالى:

بسبب أعمال إنشائية.. غلق محطة مترو العتبة في الخط الثالث يوم الجمعة


أعلنت شركة "أر آية تي بي" ديف للنقل كايرو، المسئولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الأخضر الثالث، عن إغلاق مؤقت لمحطة العتبة، ليوم واحد فقط، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022، نظراً لوجود أعمال إنشائية، على أن تكون محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية على الخط الأخضر الثالث.

شوقي: نعلم أماكن ولجان وأسماء وأرقام جلوس كل طالب حاول الغش وسنطبق القانون


وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، نصيحة للطلاب الذين حاولوا وما زالوا يحاولون الغش في الامتحانات.

تفاصيل مشادة مرتضى منصور ونجله بعد هزيمة الزمالك من الطلائع.. فيديو


كشف الإعلامي محمد شبانة، عن وقوع مشادة بين رئيس الزمالك مع نجله أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بعد الخسارة الأخيرة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الدوري.

السيطرة على حريق محدود بمستشفى صحة المرأة الجامعي بأسيوط

قال  الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط إن مستشفيات أسيوط الجامعية شهدت  مساء أمس الخميس حريق محدود ناجم عن اشتعال  فى ماكينة تبريد هواء مضغوط بغرفة الغازات الملحقة بمستشفى صحة المرأة وهو ما تم السيطرة عليه خلال دقائق معدودة بواسطة فرق الحماية المدنية.

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