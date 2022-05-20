أسباب ارتفاع ضغط الدم.. السمنة والعصبية أبرزها

ضغط الدم هو مقياس قوة ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية، يضخ القلب الدم في الأوعية الدموية التي تحمل الدم في جميع أنحاء الجسم، يُعد ارتفاع ضغط الدم أمرًا خطيرًا لأنه يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم إلى الجسم ويساهم في تصلب الشرايين ، والسكتة الدماغية ، وأمراض الكلى ، وفشل القلب.

ماهو ضغط الدم الطبيعي؟



تتم كتابة قراءة ضغط الدم على النحو التالي: 120/80. يُقرأ على أنه "120 فوق 80"، يسمى الرقم العلوي بالرقم الانقباضي ، والرقم السفلي يسمى الانبساطي. النطاقات هي:

عادي: أقل من 120 فوق 80 (120/80)

مرتفع: 120-129 / أقل من 80

المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم: 130-139 / 80-89

المرحلة الثانية من ارتفاع ضغط الدم: 140 فأكثر / 90 فأكثر

أزمة ارتفاع ضغط الدم: أعلى من 180 / أعلى من 120 - راجع الطبيب على الفور

إذا كان ضغط الدم لديك أعلى من المعدل الطبيعي ، فتحدث إلى طبيبك حول كيفية خفضه.

أسباب ارتفاع ضغط الدم



الأسباب الدقيقة لارتفاع ضغط الدم غير معروفة ، ولكن هناك عدة أشياء قد تلعب دورًا ، منها:



التدخين

زيادة الوزن أو السمنة

نقص في النشاط الجسدي

كثرة الملح في النظام الغذائي

كثرة استهلاك الكحول (أكثر من مشروب أو مشروبين في اليوم)

ضغط عصبي

كبار السن

علم الوراثة

وجود تاريخ عائلي للإصابة بارتفاع ضغط الدم

فشل كلوي مزمن

اضطرابات الغدة الكظرية والغدة الدرقية

توقف التنفس أثناء النوم

ارتفاع ضغط الدم الأساسي

في ما يصل إلى 95٪ من حالات ارتفاع ضغط الدم في الولايات المتحدة ، لا يمكن العثور على السبب الأساسي، يسمى هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم "ارتفاع ضغط الدم الأساسي".

على الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم الأساسي لا يزال غامضًا إلى حد ما ، فقد تم ربطه ببعض عوامل الخطر، يميل ارتفاع ضغط الدم إلى الانتشار في العائلات ومن المرجح أن يصيب الرجال أكثر من النساء، يلعب العمر والعرق دورًا أيضًا، في الولايات المتحدة ، تزيد احتمالية إصابة السود بارتفاع ضغط الدم بمقدار الضعف مقارنة بالبيض ، على الرغم من أن الفجوة تبدأ في الضيق حول سن 44،| بعد سن 65 ، يكون لدى النساء السود أعلى معدل للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

كما يتأثر ارتفاع ضغط الدم الأساسي بشكل كبير بالنظام الغذائي ونمط الحياة. العلاقة بين الملح وارتفاع ضغط الدم مقنعة بشكل خاص. الناس الذين يعيشون في الجزر الشمالية لليابان يأكلون الملح للفرد أكثر من أي شخص آخر في العالم ولديهم أعلى معدل للإصابة بارتفاع ضغط الدم الأساسي.

معظم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم "حساسون للملح" ، مما يعني أن أي شيء أكثر من الحد الأدنى من حاجة الجسم للملح يكون أكثر من اللازم بالنسبة لهم ويزيد من ضغط الدم لديهم، العوامل الأخرى التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأساسي تشمل السمنة، داء السكري؛ ضغط عصبى؛ كمية غير كافية من البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم ؛ نقص في النشاط الجسدي؛ واستهلاك الكحول المزمن.

-ارتفاع ضغط الدم الثانوي

عندما يمكن تحديد سبب مباشر لارتفاع ضغط الدم ، توصف الحالة بأنها ارتفاع ضغط الدم الثانوي، من بين الأسباب المعروفة لارتفاع ضغط الدم الثانوي ، يحتل مرض الكلى المرتبة الأولى، يمكن أن يحدث ارتفاع ضغط الدم أيضًا بسبب الأورام أو التشوهات الأخرى التي تتسبب في إفراز الغدد الكظرية (الغدد الصغيرة الموجودة فوق الكلى) كميات زائدة من الهرمونات التي ترفع ضغط الدم، حبوب منع الحمل - وخاصة تلك التي تحتوي على هرمون الاستروجين - يمكن أن يرفع الحمل من ضغط الدم ، وكذلك الأدوية التي تضيق الأوعية الدموية.

من هو الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم؟

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم مع أفراد الأسرة

مدخنون

الأمريكيون الأفارقة

النساء الحوامل

النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة

الأشخاص غير النشطين

الأشخاص الذين يشربون الكحول بإفراط

الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأطعمة الدهنية أو الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح

الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم



المصدر: webmd