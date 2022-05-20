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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أسباب ارتفاع ضغط الدم... 10 عادات تحميك من أمراض القلب.. فوائد مشروب بذور الشمر

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

مشروب رخيص يحمي القلب من الأمراض

تعد أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم مما يجعل من الضروري معرفة الطرق التي تساعد على تحسين عضلة القلب وحمايتها من الأمراض والحرص على اتباعها.

وذكر موقع “ هيلث لاين” أن هناك مشروب طبيعي سعره فى متناول اليد يستطيع الجميع تناوله لحماية القلب من الأمراض ومساعدته فى العلاج وهو مشروب بذور الشمر الدافئ.

أسباب ارتفاع ضغط الدم.. السمنة والعصبية أبرزها

ضغط الدم هو مقياس قوة ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية، يضخ القلب الدم في الأوعية الدموية التي تحمل الدم في جميع أنحاء الجسم، يُعد ارتفاع ضغط الدم أمرًا خطيرًا لأنه يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم إلى الجسم ويساهم في تصلب الشرايين ، والسكتة الدماغية ، وأمراض الكلى ، وفشل القلب.

أهمها الإقلاع عن التدخين.. 10 عادات تحميك من أمراض القلب

توجد بعض العادات الصحية التى تساعد فى الوقاية من أمراض القلب وتحسين حالة المصابين بها إذا تم الالتزام بتطبيقها بشكل مستمر.
وذكر موقع “mayoclinic” من الممكن أن يساعد إجراء بعض التغييرات على نمط الحياة في تحسين أمراض القلب أو حتى الوقاية منها، وأبرزها 

يؤدي للعمى.. مخاطر لن تتوقعها عند ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف الجسم بهدوء لسنوات قبل ظهور الأعراض، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط إلى الإعاقة ، أو تدني نوعية الحياة ، أو حتى نوبة قلبية مميتة أو سكتة دماغية.
 

اسباب ارتفاع ضغط الدم امراض القلب مشروب بذور الشمر

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نشرة المرأة والصحة| أسباب ارتفاع ضغط الدم... 10 عادات تحميك من أمراض القلب.. فوائد مشروب بذور الشمر

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