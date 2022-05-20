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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشجيعا للسياحة في مصر..

المطربة العالمية آمون ستار تتعاون مع وزارة السياحة في حملة توت عنخ آمون

آمون ستار
آمون ستار

تعاونت المطربة الأمريكية آمون ستار، مع وزارة السياحة والآثار المصرية في حملة «توت عنخ آمون» لتشجيع السياحة، وتم اختيارها سفيرة لمؤسسة «كنوز مصر» التابعة لوزارة السياحة، المعنية بترميم الأماكن الأثرية المصرية وصناعة تماثيل مستنسخة طبق الأصل من أشهر التماثيل الفرعونية وتصديرها للمتاحف العالمية.

لدعم السياحة.. الأمريكية آمون ستار تغني باللهجة المصرية بكليب "حلوة يا بلدي"

المطربة العالمية آمون ستار تتعاون مع وزارة السياحة في حملة توت عنخ آمون

ومؤخرا أطلقت أجدد حملاتها التسويقية للسياحة المصرية عبر صنع تماثيل طبق الأصل لتابوت الملك الفرعوني توت عنخ آمون وقناعه الذهبي المميز بنفس المقاييس الهندسية ونفس الحلي الذهبية والماسية والزمردية التي تزينه، حيث تصل تكلفة تابوته المصنع 6 ملايين جنيه مصري. وأطلقت آمون ستار حملة السياحة الجديدة بتقديم جلسة تصوير استثنائية مع توت عنخ آمون.

 

يأتي اختيار آمون ستار، بعد تبنيها حملة لتشجيع السياحة المصرية عبر كليباتها المصورة، التي حرصت على تصويرها في أشهر الأماكن السياحية والتاريخية في مصر مثل الأهرامات ومعبدآمون بجانب قصر شامبليون والهرم الأسود وقصر البارون.

آمون ستار واغنيتها في مصر:

وسعت آمون لإطلاق كافة أغنيات ألبومها الغنائي الجديد بشكل كليبات مصورة، يتم تصويره في إحدى المناطق النادرة والمعالم الأثرية الشهيرة التي لم يصور داخلها من قبل أي عمل فني، حيث بدأت التجربة من مقبرة الهرم الأكبر خوفو، مرورًا بقصر شامبليون في وسط البلد، وصولا لتصوير كليب داخل هرم أمنمحات الثالث الأسود في دهشور.

تابيثا آن ليبيك Tabitha Anne lebec أو «إليز ليبيك» هي مطربة أمريكية الأصل تستقر في مصر منذ 4 سنوات، وتعمقت في دراستها للحضارة الفرعونية حتى أطلقت أول مؤلفاتها عن الحضارة المصرية القديمة عبر كتاب ka healing، وقررت تدشين انطلاقة غنائية جديدة لها من القاهرة بتغيير اسمها الفني إلى «آمون ستار Amun Starr»، واستوحت لقبها الغريب من الآلهة الفرعونية القديمة، وهو مسمى إله الشمس والريح والخصوبة عند المصريين القدماء.

امون ستار وزارة السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار المصرية لتشجيع السياحة المطربة الأمريكية آمون ستار

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