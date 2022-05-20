الري: تأهيل 5 آلاف كيلومتر من الترع بالمحافظات

جارى تأهيل ٤٢٠٠ أخرى

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري إجتماعين مع المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الرى ، والمهندس محمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه ، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة مشروعات الرى الحديث ، والمهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة القليوبية لإستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٥٠٦٥ كيلومتر بمختلف المحافظات والدلتا ، من أعلاها ٥٢٨ كيلومتر بمحافظة قنا و ٥١٣ كيلومتر بمحافظة المنيا و ٤٨٧ كيلومتر بمحافظة بنى سويف و ٣٥٣ كيلومتر بمحافظة سوهاج و ٣٢٨ كيلومتر بمحافظة القليوبية و٣٢١ كيلومتر بمحافظة الشرقية و ٣١٩ كيلومتر بمحافظة الدقهلية و ٢٩٦ كيلومتر بمحافظة كفر الشيخ و ٢٦٨ كيلومتر بمحافظة الإسكندرية و ٢٦٦ كيلومتر بمحافظة المنوفية.

وأضاف وزير الموارد المائية والري أنه يجرى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٢٠٠ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٧٩٦ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١٢٠٦١ كيلومتر.

وفيما يخص تأهيل المساقى .. فإنه من المستهدف تأهيل ٥١٦ كيلومتر من المساقى بمحافظات القليوبية وأسيوط والمنوفية والفيوم والاسكندرية ، حيث تم طرح وإسناد ٣٣٠ كيلومتر منها ، حيث يجرى تأهيل ٢٥٨ كيلومتر من المساقى ، والإنتهاء من تأهيل ٧٢ كيلومتر منها ٣٣ كيلومتر بمحافظة القليوبية و ٣٢ كيلومتر بمحافظة الفيوم و ٤ كيلومتر بمحافظة أسيوط و ٢ كيلومتر بمحافظة المنوفية و ١ كيلومتر بمحافظة الاسكندرية.

وأوضح عبد وزير الموارد المائية والري أن شبكة الترع كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة ، وأن عملية تحديث المنظومة المائية من خلال تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية.

وزير الري : أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب

وأضاف أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى ، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى.

وأشار إلى أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

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