الزراعة في أسبوع.. تعاون بين مصر وتونس في الثروة الحيوانية واللقاحات البيطرية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٩١، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٣ إلى ١٩ مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الإنفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة؛ حيث تناول الاجتماع متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية، فضلا عن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ ١٧ للجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس.

وعلى هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس، عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع محمود إلياس حمزة وزير الفلاحة التونسي، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين مصر وتونس في مجال الثروة الحيوانية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية في مجال تحسين السلالات والامصال واللقاحات البيطرية.

وخلال هذا الأسبوع ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة أمام مجلس الشيوخ بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية، كما اعلن وزير الزراعة، بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف عن تحديد الكميات اللازمة من المحصول مع وضع سعر ضمان 6000 جنية كحد أدنى للطن.

كما قدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نيابة عن جميع العاملين بالوزارة، واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي، وذلك خلال زيارته لمقر بعثة دولة الإمارات بالقاهرة، لهذا الغرض، كذلك استقبل وزير الزراعة، المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» لبحث التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة والمؤسسة.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ملخص أنشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير2022 وحتى نهاية ابريل 2022، حيث تم تنفيذ 188 قافلة بيطرية علاجية مجانية، كما أطلق معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية إلى قرى محافظة سوهاج، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما أشرف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري على إجراءات الفحص والتحليل والشحن لأول مركب قمح هندي يتم شحنها من ميناء كاندلا بالهند إلى مصر، كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضبط 150 طن أعلاف و2570 عبوة إضافات أعلاف مجهولة المصدر ببني سويف، كذلك ادخل المركز الاقليمي للأغذية و الأعلاف معمل مصغر محمول متكامل للكشف الاولي عن السموم الفطرية بمواد العلف و خاماتها تمكن لجان المرور المفاجئ ا من الكشف عن السموم الفطرية و التأكد من سلامة الاعلاف في 20 دقيقة.

وأصدر معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة تقريرا يتضمن أهم أنشطة المعهد خلال شهر أبريل الماضي، حيث جاء أبرزها في تسليم تقارير لتقنين واضعي اليد لمساحة 75 فدان، كما تابعت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات المحاصيل الصيفية المنزرعة من القطن والذرة في محافظة المنوفية، كما تم تفقد قاعدة الجراد بالغربية، كذلك نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية الدورة التدريبية مع شركة تواصل للتدريبات بالمنصورة تحت عنوان العلاج بسم النحل، كما استقبل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية وفد من مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية و التصنيع الزراعى خبراء أسبان فى مجال تعظيم الإستفادة من شرش اللبن.

وأصدر معهد بحوث أمراض النباتات ملخص الأنشطة والخدمات التي قدمها المعهد خلال شهر أبريل ، حيث تمثل أبرزها في متابعة المحاصيل المختلفة على مستوى الجمهورية، فضلا عن أنشطته البحثية والارشادية والانتاجية، كما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، في فعاليات المؤتمر العلمي السادس لقسم الإقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة بنها حول التغيرات المناخية وأثرها على القطاع الزراعي، كما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل، خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٦٥٠٠ شهادة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.