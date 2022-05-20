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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: طقس حار صباح اليوم وتحذير من رمال مثيرة للأتربة بالصعيد.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس اليوم يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية انخفاضا في درجات بحوالي 5 درجات عن الأمس .

وأوضحت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن طقس اليوم لازال مرتفعا على القاهرة الكبرى ، ومعتدل على السواحل الشمالية ، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ، إلى جانب زيادة فترات سطوع الشمس ، منوهة : " فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار يصل لـ 10 درجات مئوية " .

وأشارت " غانم " ، إلى أن الأجواء لطيفة خلال فترات الليل ، بالإضافة إلى سرعات الرياح التي تصل لـ 40 كيلو مترا في الساعة وهو ما يلطف من الطقس ، وتكون مثرة للأتربة في محافظات شمال الصعيد .

وتابعت " غانم " ، أن طقس اليوم غدا يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ؛ وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ، ويحجب جزء من أشعة الشمس .

وأكدت “ غانم ”  : طقس الغد وبعد الغط معتدل تماما خلال فترة النهار ، ومائل للبرودة خلال فترات الليل . 

الأرصاد الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم برنامج هذا الصباح توك شو

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