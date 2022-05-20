جامعة عين شمس: لن يسمح بدخول الامتحان بعد مرور 15 دقيقة

تستعد كليات جامعة عين شمس، لامتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 2021 - 2022، مع نهاية شهر مايو وفق الجداول المعلنة بكل كلية.

وقال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الجامعة تحرص على عدم تسرب انتشار فيروس كورونا من المنشآت التعليمية إلى المجتمع المحيط والعكس صحيح، كما تستهدف إعداد وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لمواجهة الطوارئ الخاصة بانتشار هذا المرض داخل المنشآت التعليمية، وتحقيق درجة عالية من الأمان أثناء الامتحانات خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لـ صدي البلد إلى أن الحل البديل الوحيد عن تطعيم الطلاب وسماح دخولهم حرم الجامعة هم وأعضاء هيئة التدريس بلقاح كورونا، هو تقديم شهادة pcr كل 72 ساعة لإدارة شئون الطلاب الخاصة بكل بكلية، تفيد بسلبية عينته وعدم إصابته بفيروس كورونا، أو تقديم شهادة طبية تفيد بإصابته بمرض مزمن يمنع حصوله على اللقاح.

وكشف عميد الزراعة عن أبرز التعليمات التي يجب اتباعها اثناء فترة الامتحانات:

لن يسمح بدخول الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان.

لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدون إحضار شهادة تطعيم كورونا.

ممنوع دخول اللجنة بالمحمول او أي أجهزة اتصال ومخالفة ذلك بعد قرينة علي الغش والإخلال بنظام الامتحان.

ممنوع التدخين داخل اللجان قطعيا.

لن يسمح بدخول اي كتب او مذكرات او أوراق ذات صلة بالامتحان.

وأكد الدكتور احمد جلال ، أنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية من كشف حرارى ومنع الدخول بدون الكمامة خلال الامتحانات ، مؤكدا أنه يمنع دخول الطلاب اللجان بدون تقديم ما يفيد الحصول على شهادة التطعيم.



وكشف أن الكلية اتخذت قرارا بمنع وحظر التعامل مع أى طالب سواء فى شئون الكلية أو الدراسات العليا الا بعد تقديم ما يفيد الحصول على لقاح كورونا ، وذلك فى ضوء قرار مجلس الوزراء .



وأشار إلى أن الطالب ممنوع من الحصول على أى خدمة أو التعامل مع أى إدارة داخل الكلية بدون التطعيم ، وهو ما كان له بالغ الأثر فى اقبال كثير من الطلاب للحصول على اللقاح.