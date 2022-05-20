محمد فوزي: مصر أصبحت قبلة لكافة الاتحادات والهيئات الرياضية العالمية.. فيديو

علق الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على استضافة مصر لـ اجتماعات الدولية لمكافحة المنشطات، قائلًا إن مصر أصبحت قبلة لكافة الاتحادات الرياضية والهيئات الرياضية العالمية وذلك بفضل إيمان الرئيس السيسي بالرياضة باعتبارها أمن قومي ومن هنا كانت الانطلاقة في جميع المستويات .



وأضاف محمد فوزي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية"، أن الرياضة حاليًا أصبحت تساهم بشكل كبير جدًا في الاقتصاد الوطني، متابعًا أنه امتدادًا لهذا النجاح دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حريص دائمًا على تطوير الحركة الرياضية المصرية والتي تعد أفضل فترة في تاريخ الرياضة المصرية .



وأشار "فوزي" إلى أن مصر أول دولة عربية تستضيف مجلس إدارة الوادا بكامل هيئته، موضحًا أن دور الوكالة توعوي في المقام الأول ورقابي وعقابي وخلال اجتماعها بالأمس كان من أهم ملفاتها التصويت للدولة المستضيفة للمؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات الذي سينعقد في 2025 وكان في منافسة شرسة بين 3 دول كوريا الجنوبية وسلطنة عمان وفنلندا ولكن معظم الأصوات كانت لكوريا الجنوبية .



