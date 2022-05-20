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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ناهد السباعي تخطف الأنظار بفستان مشجر

ناهد السباعي
ناهد السباعي

حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

تألقت ناهد السباعي في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة أتسم التصميم بأنه جمع بين مجموعة من الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

انتعلت ناهد السباعي حذاء أنيق ذات كعب عالي، وأكملت إطلالتها بأقراط جذابة ومميزة وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ناهد السباعي على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ومكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمني راضي، إخراج يسري نصر الله.

بينما آخر أعمالها السينمائية فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.

 

 

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