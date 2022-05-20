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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إصابات كورونا تتجاوز المليونين في كوريا الشمالية

صدى البلد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا داخل كوريا الشمالية، حيث قالت كوريا الشمالية يوم الجمعة إنها تحقق "نتائج جيدة" في معركتها مع أول انتشار مؤكد لكوفيد-19، بينما ارتفع عدد الذين ظهرت عليهم أعراض الحمى إلى أكثر من مليوني شخص.

 

وأثارت موجة من الإصابات بكوفيد، والتي أكدتها كوريا الشمالية لأول مرة الأسبوع الماضي، القلق بشأن نقص الموارد الطبية واللقاحات في الدولة المعزولة التي تخضع لعقوبات شديدة بسبب برنامجها للأسلحة النووية.

 

وقال مسؤول كوري جنوبي إن كوريا الشمالية لم تستجب لعروض من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بإرسال مساعدات.


ومن المتوقع أن يبحث يون سوك يول الرئيس الكوري الجنوبي الجديد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، المقرر وصوله إلى كوريا الجنوبية في وقت لاحق يوم الجمعة، المساعدة.

 

وأبلغت كوريا الشمالية عن إصابة 263 ألف إصابة آخرين بأعراض الحمى، وحالتي وفاة أخريين، مما يرفع إجمالي عدد حالات الحمى منذ أواخر أبريل نيسان إلى 2.24 مليون حتى مساء الخميس، بما في ذلك 65 حالة وفاة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية

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