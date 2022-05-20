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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

علاء عابد يثمن دعم وشراكة النواب الأمريكي لمصر في مكافحة الإرهاب

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، إن تصريحات النائب الأمريكي تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط والإرهاب الدولي بمجلس النواب الأمريكي التى أكد فيها الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر في مجال مكافحة الإرهاب بالغة الأهمية بمثابة دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر في مواجهة الإرهاب نيابة عن العالم كله، مشيداً بهذه التصريحات من رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط والإرهاب الدولي بمجلس النواب الأمريكي التى تؤكد دعم وشراكة مجلس النواب الأمريكي لمصر في مواجهة ظاهرة الإرهاب.

كما أشاد "عابد" في بيان له أصدره اليوم بقول: “دويتش في تغريدة على منصة التدوينات القصيرة "تويتر”: "نقف مع مصر ضد الإرهاب والعنف" وقول النائب الأمريكي: "أدين الهجومين الأخيرين ضد الجنود المصريين في سيناء"، موجهاً التحية والتقدير لمجلس النواب الأمريكي على هذا الدعم لمصر في مكافحة الإرهاب.

ووجه النائب علاء عابد التحية والتقدير لجميع صقور وابطال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية على دورهم البطولي وتضحياتهم الكبيرة في مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود مؤكداً أن مصر قيادة وحكومة وشعباً لن يهدأ لها بال حتى يتم اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء على الإرهابيين في جميع انحاء البلاد.

وطالب النائب علاء عابد من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته الاطلاع بمسئولياتهم التاريخية لمواجهة جميع التيارات والجماعات والتنظيمات الإرهابية في أي مكان وفى أي دولة من دول العالم بعد أن أصبحت ظاهرة الإرهاب تمثل خطراً داهماً على الأمن والسلم الدوليين مؤكداً أنه لا توجد دولة في العالم كله بمنأى عن التعرض لهذه الظاهرة الخطيرة ولذلك اصبح التعاون الدولي في غاية الأهمية لمواجهة الإرهاب.

يذكر أن أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة التلول فى شمال سيناء، تمكنت من إحباط محاولة أحد العناصر الإرهابية تنفيذ عمل انتحاري ضد أفراد الكمين، وتبادلت معه إطلاق النيران، مما أدى إلى مقتله والعثور بحوزته على (حزام ناسف – 2 قنبلة يدوية – سلاح آلي – 4 خزينة خاصة به – عدد 112 طلقة من ذات العيار).

يأتى ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة المحاولات اليائسة للعناصر الإرهابية والتى تسعى لاستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة.

مصر القوات المسلحة مجلس النواب النواب الأمريكي الإرهاب

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