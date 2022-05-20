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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط الكاشف أشهر تاجر مخدرات في طهطا بسوهاج

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط أشهر تاجر مخدرات، بدائرة قسم شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، وكان بحوزته كمية من مُخدر الهيروين، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من ضباط وحدة مكافحة المواد المُخدرة بمديرية الأمن.

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مفادها ورود معلومات تفيد باتجار المدعو “ا. ح. م- 50 عامًا- شهرته الكاشف”، بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مادة الهيروين المُخدر، واتخاذه من دائرة القسم والقرى المجاورة، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن النيابة العامة، تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه وبحوزته 200 جرام من مخدر الهيروين  وعدد 15 قرص تامول ومبلغ 3850 جنيه، وهاتف محمول  وميزان رقمي حساس.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبالغ المالية حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات بديوان قسم شرطة طهطا، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 1158 لسنة 2022، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج طهطا الهيروين تاجر مخدرات

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