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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يعقد اجتماعا تحضيريا قبيل انطلاق منتدى التكامل الاقتصادي.. تفاصيل

البرلمان العربي
البرلمان العربي

عقدت اللجنة المعنية بالتحضير للمنتدى العربي "تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.. التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في ذلك"، الذي ينظمه البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اجتماعها الثالث برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وبحث الاجتماع - بحسب بيان للبرلمان العربي اليوم /الجمعة/ - مجمل التحضيرات اللازمة قبيل انطلاق المنتدى المقرر عقده يوم 23 وحتى 25 مايو الجاري، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يشارك فيه شخصيات رفيعة المستوى من الوزراء المعنيين بالاقتصاد والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة من عدد من الدول العربية ورؤساء هيئات الاستثمار وشخصيات بارزة وعدد من رجال الأعمال والأكاديميين في الدول العربية والمسؤولين والخبراء بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

ويأتي المنتدى كمبادرة من البرلمان العربي اتساقا مع سعي الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي برؤية عربية مشتركة، والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية؛ بما يعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان العربية، والذي يعتبر مدخلا عربيا لتحقيق طموحات الدول العربية ومساعيها في تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة لشعوبها وللأجيال المستقبلية، كما يهدف لوضع تصور مستقبلي للتعاون الاقتصادي العربي وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق تكامل إنتاجي عربي يخدم الرؤى الاستراتيجية للبلدان العربية.
 

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