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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف عامر يعلق على قيادة المرأة للمترو: بيكونوا أحسن مننا

صدى البلد

علق الإعلامي شريف عامر على قيادة السيدات للمترو، قائلا: "أوافق على فكرة قيادة المرأة للمترو ولكني لا أفضل قيادة المرأة للسيارة"، متابعا:" سواقة المترو بالنسبة للسيدات أحسن بالنسبالي من سواقة السيدات للسيارات".


واسترسل “شريف عامر” خلال تقديمه برنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "لما بيبقى عندهم قواعد ونظام بيكونوا أحسن مننا"، متابعا:" مش مهم مين بيسوق المترو المهم أنك توصل في وقتك وتبقى في أمان".


وقالت "هند عمر"، سائقة مترو، أنها تعمل في المترو منذ ما يقارب شهر ونصف، متابعة: نعمل لمدة 6 أيام في الأسبوع ولمدة 8 ساعات".


وفي سياق متصل: تحدثت كلًا من سوزان محمد وهند عمر سائقتا المترو عن تجربتهما في هذه الوظيفة وكيفية تعاملهما معها في بداية الأمر وكيف تأهلوا للحصول على هذه الوظيفة .
 

وقال هند عمر سائقة المترو خلال حوارها المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، :" سواقة المترو ممتعة جدًا ومشوقة ولكن في نفس الوقت لازم أكون في منتهى المسئولية والجدية والالتزام"، معقبة :" انت طول الوقت حاسس بالالتزام".

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