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رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس تنشيط السياحة لـصدى البلد: خطة لزيادة حجم التدفقات من الأسواق العالمية

محرر صدى البلد مع
محرر صدى البلد مع رئيس هيئة التنشيط

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، أن لدينا خطط نعمل عليها زيادة حجم التدفقات السياحية من كافة الأسواق ، خاصة فيما يتعلق بتسيير رحلات طيران مباشر الى المدن السياحية، وهناك مناقشات مع شركات الطيران العربية للنظر إلى ما وراء المنطقة العربية مثالا شرق اسيا.


وأكد أننا نسعي للاستعانة بطاقة نقل الطيران العربي لنقل السائحين من شرق آسيا والمناطق التي لا تسير الشركة الوطنية"مصر للطيران" إليها رحلات لترويج البرامج المشتركة مع شركات الطيران العربية، والتي تمتلك أسطول ضخم والتي تسير خطوط إلى ما وراء الخلي، وخلق منفعة متبادلة بيننا وبينهم .


وأشار إلى أن هناك مناقشات مع شركات السياحة العربية لإجراء تسويق مشترك لخدمة المقصد المصري و الخليجيى، بالإضافة إلى إننا نسعي بنفس النهج مع شركات الطيران الأوروبية التي تنقل من أمريكا الجنوبية والشمالية للربط مع مصر، ونحاول على قدر المستطاع المتاح للربط معها لتسيير رحلات إلي المقصد السياحي المصري.


وأكد إننا نسعي دائما الربط مع أسواق شرق آسيا بالتعاون مع المطارات الدولية بالإضافة إلى إننا نروج لفكرة تطوير البنية التحتية الجديدة وبرامج الرحلات واستقرار وضع كورونا ، وهي رسائل هامة نوجهها للسائحين.


وأشار الي أن بمجرد الوصول إلى اتفاق مع شركات الطيران سيجري عمل حملات ترويجية مشتركة في الدول المستهدفة سياحيا للمقصد المصري، مؤكدا إن هناك لقاءات بشكل اسبوعي مع منظمي الرحلات.


ولفت إلى أن برنامج الحملات الترويجية المشتركة مع منظمي الرحلات، طالبت بعمل تعديل على قواعد الحملات المشتركة لتضاف الحملات المشتركة مع الطيران، وهو ما سيخلق طلب على المقصد السياحي المصري ويدعم فكرة تسيير رحلات طيران الى مصر.

تنشيط السياحة السياحة عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة طيران المدن السياحية شركات الطيران

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