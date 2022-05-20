أخبار البرلمان| شروط حصول الموظف على العلاوة التشجيعية.. 9 حالات تعرض المنشآت الفندقية للغلق

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

ضوابط وآليات تقسيط الضريبة الجمركية .. تعرف عليها

ننشر ضوابط تحديد نسبة العجز والمعاش بسبب إصابات العمل بالقانون

بنسبة 5%.. شروط حصول الموظف على العلاوة التشجيعية وفقًا للقانون

احذر.. غرامة 30 ألف جنيه حال الامتناع عن تقديم فاتورة للمستهلك

شروط ترخيص المنشآت الفندقية.. و9 حالات تعرضها للغلق

رقم الحساب البنكي أبرزها.. المستندات المطلوبة لترخيص المنظمات الأجنبية في مجال العمل الأهلي

منها مراعاة الوزن والعدد.. ضوابط وآليات التخزين المؤقت للبضائع الجمركية

فرض غرامات على المخالفين.. برلمانية تطالب بحظر التدخين في المصالح الحكومية

الصحة : ربع المصريين مستهلكين لـ التبغ و18% منهم طلبة إعدادي.. ونواب: قنبلة موقوتة تضر بصحة المواطن.. ومطالب بحظر التدخين بالمصالح الحكومية والأماكن المغلقة و إطلاق حملات للتوعية بمخاطره

حالات سقوط حق المستهلك في إلغاء التعاقد عن بعد