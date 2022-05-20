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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: توجيه السيسي باستخدام أحدث التقنيات في إقامة مشروعات الاتصالات يدعم الرقمنة

النائب محمد صبري
النائب محمد صبري

قال النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات، يعكس اهتمام الدولة المصرية البالغ بالتقدم نحو الرقمنة، وذلك من أجل تقليل التدخل البشري فى عمل الحكومة ومكافحة الفساد لبناء مصر الرقمية وميكنة كافة القطاعات فى الدولة.

 

وأضاف صبري، في بيان، أن اعتماد الدولة نحو الرقمنة يستهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمساهمة فى إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن بما يليق بالتطور الحضاري الذي تشهده مصر ورؤيتها التنموية الشاملة مع التركيز في هذا الصدد على توفير التدريب التقني اللازم لرفع كفاءة الموارد البشرية وإعداد أجيال وكوادر واعدة وقادرة على تنفيذ المشروعات الرقمية على مستوى الجمهورية، مُؤكدًا أن تعزيز الاستثمار والابتكارات في مجال التقنيات الحديثة عبر إستراتيجيات وخطط عمل واضحة يعزز من الاستثمار في القدرات البشرية والإجرائية، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية أصبحت تعتمد على الأنظمة الذكية والتكنولوجية تلبية لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 في الاعتماد الكلي على التكنولوجيا.

 

كما أكد النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن التحول الرقمي سيكون نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة لبناء آفاق جديدة للمستقبل لتكون مصر في مصاف الدولة المتقدمة لاعتمادها على أحدث الأساليب التقنية والتكنولوجيا التي ستسهم في إحداث نقلة حضارية جديدة للبلاد في كافة المجالات، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير نحو تلك الإستراتيجية بشكل صحيح  وعملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يساهم في إعادة بناء الإنسان المصري ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، وتطوير التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

اتصالات تكنولوجيا الحكومة الشيوخ مستقبل وطن

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