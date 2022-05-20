لقطات جديدة لفولكس فاجن Aero B الكهربائية منافسة سيارة تسلا 3

التقطت عدسات مصوري مجلة "أوتو اكسبرس" صور لنموذج أولي من فولكس فاجن آيرو بي الجديدة وهي تقوم باختبارات على الطريق، ومن المتوقع أن تنافس بقوة سيارة تسلا موديل 3.

تظهر اللقطات الأولية أن فولكس فاجن آيرو بي التي تنتمي لفئة سيارات الصالون الكهربائية الخالصة سيكون لها تصميم مشابه لمجموعة سيارات ID فولكس فاجن.

في مقدمة سيارة فولكس فاجن Aero B، يكون الأنف قصيرًا ومنخفضًا للمساعدة وذلك لتحسين الأداء الديناميكي الهوائي ، في أن شكل الشبكة الهوائية السفلية والمصابيح الأمامية شبيهة بسيارة فولكس فاجن ID4 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، لا تزال السيارة تحمل تمويهات على الشبكة ، ولكن من المرجح أن تكون الشبكة الأمامية أصغر أو ملغاة بالكامل في نسخة الإنتاج الجماهيري، تستعرض الصور الحصرية للموقع الحصرية كيف يمكن أن تبدو السيارة عند وصولها لصالات العرض في عام 2023.

فولكس فاجن Aero B

سيتم طرح فولكس فاجن Aero B للبيع في العام المقبل ، بعد أن قدمتها المجموعة الألمانية في البداية كـ مفهوم أطلق عليه اسم ID. Vizzion ، في معرض جنيف للسيارات في دورته عام 2018. من المتوقع أن تكون النسخة المطروحة للبيع تحمل شارة الـ ID المعروفة.

فولكس فاجن Aero B

خلال تقديمها لأول مرة بمعرض جنيف الدولي في عام 2018 ، وعد رؤساء فولكس فاجن بأن الصالون نسخة الإنتاج ستكون بمدى يصل إلى 600 كيلومتر (327 ميلًا) لكل شحنة، ولكن مع منصة MEB المحدثة للعلامة التجارية، يمكن أن تتجاوز Aero B هذا النطاق.

من المرجح أيضا أن تأتي إيرو بي بتحسينات كبيرة في الأداء ، مع إمكانية إصدار نسخة GTX بدفع رباعي الذي يوفر قدرة على التسارع من 0 إلى 62 ميل في الساعة خلال حوالي 5.5 ثانية. تنتج سيارات الدفع الرباعي فولكس فاجن ID.4 GTX و فولكس فاجن ID.5 GTX الحالية 295 حصانًا و 310 نيوتن متر من عزم الدوران ، وهذا هو الإعداد الأكثر احتمالية للظهور في متغير GTX من Aero B.