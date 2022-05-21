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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 7.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 7.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1556 مبايعة بقيمة 4.72 مليار درهم، منها 228 مبايعة للأراضي بقيمة 1.14 مليار درهم و1328 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.58 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 128 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 85 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 313 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 222 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 82 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 82 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 240 مبايعة بقيمة 848 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 159 مبايعة بقيمة 210 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 134 مبايعة بقيمة 354 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.28 مليار درهم منها 57 رهن أراض بقيمة 685.33 مليون درهم و259 رهن فلل وشقق بقيمة 1.6 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة المطينة بقيمة 461 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الأولى بقيمة 126 مليون درهم.

منطقة مرسى دبي

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 171 هبة بقيمة 287.8 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 57 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 54 مليون درهم.                      

دبي دائرة الأراضي والأملاك التصرفات العقارية Real Estate Finance

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