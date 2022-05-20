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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عبد المنعم السيد: قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة يحفظ أموال المودعين

البنك المركزي
البنك المركزي

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة علي الودائع والاقتراض 2% يدعم أصحاب الودائع المصرفية بحصوله على على عوائد أعلى وعدم تآكل روؤس الأموال. 

أضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن هناك مجموعة من الأسباب والعوامل الداخلية والخارجية دفعت لجنة السياسات النقدية الي رفع سعر الفائدة.

أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،أن العوامل الخارجية التى دفعت البنك المركزي تتمثل فى توقع قيام البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة في حدود ربع او نصف بالمائة خلال يونيو القادم  وأيضا إرتفاع معدل التضخم خارجيا في امريكا ليصل الي 8.5% وفي دول اتحاد الأوروبي الي 7.5% ونقص سلاسل امتدادات الغذاء والسلع والخامات وتباطؤ نمو  الاقتصاد العالمي لينخفض الي اقل من 4%؜ طبقا لتوقعات البنك الدولي .
 

وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد إلى  العوامل الداخلية ومنها زيادة معدل التضخم في مصر  ليصل في شهر أبريل الماضي ل 14% مضيفا أن التضخم الحالي مستورد وناتج بشكل أساسي عن اختلالات في العرض وليس الطلب بسبب ارتفاع الأسعار العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على أسعار كل السلع من الطاقة إلى المواد الغذائية والمواد الخام بالإضافة تعطل سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار الشحن.


وذكر الدكتور عبدالمنعم السيد ، أن قرار رفع الفائدة في الوقت الحالي رغم أهميته للحفاظ أموال المودعين إلا أنه يمثل ضغط على الموازنة العامة لارتفاع فوائد خدمة الدين ،بجانب رفع تكلفة الاقتراض على المنتجين المحليين وبالتالى وضع الصناعة  تحت ضغط في ظل الأزمة العالمية اللي بتؤثر عليها بالإضافة إلى احتمالية أن يؤدي رفع الفائدة لمزيد من الانكماش وتأثر معدلات النمو الاقتصادي.


وأكد السيد ، أن الحفاظ على استمرار النشاط الإنتاجي ومعدلات التوظيف هي أولوية قصوى في الوقت الحالي مطالبا بضرورة  توجه الدولة لتحفيز الاستثمار المباشر من خلال مجموعة من الاجراءات و الحزم التحفيزيه التي اعلن عنها رئيس الوزراء ومنها منح اعفاءات ضريبية من3 الي 5 سنوات وتسهيل اجراءات التراخيص ومنح أراضي المصانع بحق الانتفاع او بيعها بقيمه المرافق لتشجيع المستثمرين والمصنعين.

رفع سعر الفائدة 2%

وأصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصرى خلال اجتماعها أمس قرار  برفع سعر الفائدة علي الودائع والاقتراض 2%  ليصبح سعر الفائدة علي الودائع 11.25%و علي الاقتراض 12.25%  سعر الائتمان والخصم ليصبح11.75%وذلك للمره الثانية علي التوالي .

البنك المركزي رفع سعر الفائدة الفيدرالى الامريكى Real Estate Finance

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