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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أزلية أواصر شعبيّ وادي النيل | زيادة ضخ الكهرباء المصرية إلى السودان

سفير مصر بالخرطوم
سفير مصر بالخرطوم يلتقي عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني

التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الفريق ركن "إبراهيم جابر" عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الشقيق، حيث استعرضا أوجه التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات.

أطلع السفير المصري المسئول السوداني علي أبرز التطورات الأخيرة في العلاقات الثنائية بين الدولتين، لاسيما وصول  وحدات من "معوضات القدرة غير الفعالة" إلى السودان منذ أسابيع، والتي ستزيد من كمية الكهرباء المصرية التي تُضخ إلى الشبكة السودانية من 70 ميجاوات حالياً إلى 300 ميجاوات. 

كما تمت التطرق كذلك للزيارات المتبادلة بين الوفود الفنية في قطاعيّ المالية والاتصالات لنقل التجربة المصرية في مجال اصدار الفواتير الالكترونية للسودان الشقيق، وكذلك أوجه التعاون الأخرى في قطاعات التعليم وتأهيل الكوادر البشرية.


من جانبه، أشاد الفريق ركن "إبراهيم جابر" بالعلاقات الأزلية التي تربط شعبي وادي النيل، والعمل المستمر على توطيد تلك العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

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