الكشف على 1537 مواطنا خلال فعاليات القافلة الطبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالي بجميع المناطق.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنفيذ قافلة بقرية جمصة التابعة لمركز كفر البطيخ خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجانـ تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٥٣٧مواطن، حيث تم تحويل ٣٨حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ١٩حالة أخرى فضلاً عن إجراء ٥٦٥ تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد ٢٦ حالة و السونار ل٣٧ حالة ..

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