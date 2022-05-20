218 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية نسبة 72.9 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، الأسبوع الماضي بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.2% والعرب على 9.8 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت قيمة مبيعات الأجانب فى البورصة 218.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 22.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

بلغ إجمالي قيمة التداول فى البورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 20.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1540 مليون ورقة منفذة على 154 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1731 مليون ورقة منفذة على 186 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.