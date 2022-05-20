الوزراء: معامل هيئة الدواء تحصل على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول حصول معامل هيئة الدواء على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، وذلك طبقًا للمواصفات الدولية.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية حصول معامل الهيئة على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، وذلك طبقًا للمواصفات الدولية.

وقد تسلَّم "تامر عصام"- رئيس الهيئة، شهادات اعتماد عدد من معامل الهيئة من المهندس "هانئ الدسوقي"- المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، وذلك بعدما تمكنت الهيئة من استيفاء جميع متطلبات المواصفات الدولية.

وأعرب رئيس هيئة الدواء المصرية عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير، فيما أشاد المهندس "هانئ الدسوقي" بالجهد المبذول من قبل القائمين على هيئة الدواء المصرية، والذي نتج عنه الحصول على تلك الاعتمادات؛ حيث إن هذه الاعتمادات تتيح لمعامل هيئة الدواء المصرية إصدار الشهادات والتقارير المعتمدة دوليًّا تحت مظلة المجلس الوطني للاعتماد، وذلك طبقًا لاتفاقية الاعتراف المتبادل مع منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC)؛ مما سيُسهم في دعم قطاع صناعة الدواء الوطنية وتعزيز فرص تصدير الدواء المصري إلى دول العالم كافة.