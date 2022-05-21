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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 4 مليار جنيه حجم التعويضات التأمينية المسددة خلال يناير-فبراير 2022

الرقابة المالية
الرقابة المالية

كشف تقرير صادر هيئة الرقابة المالية عن نمو حجم التعويضات التى سددتها شركات التأمين بنسبة 40.1% خلال يناير- فبراير 2022 على أساس سنوى.


وأوضح التقرير الشهرى الصادر عن هيئة الرقابة المالى حول نشاط قطاع التأمين خلال شهرى يناير -فبراير 2022،أن إجمالى قيمة التعويضات المسددة فى يناير- فبراير الماضي بلغت 4.497مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر فى العام الماضي.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة التعويضات المسددة للتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.466 مليار جنيه خلال يناير- فبراير 2022 مقابل 1.465 مليار جنيه فى شهري يناير- فبراير 2021 بزيادة 1 %

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 3 مليار  جنيه خلال يناير- فبراير  2022 مقابل 1.7 مليار جنيه فى  يناير -فبراير 2021، بزيادة 73.8%.

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري بلغت 4 مليار جنيه خلال يناير -فبراير 2022، مقابل 2.8مليار جنيه فى يناير- فبراير 2021 بنمو 44.2%.

التأمين التكافلي 

وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي خلال يناير -فبراير الماضي والتي بلغت 442.2 مليون جنيه مقابل 397 مليون جنيه خلال نفس الفترة فى 2021 بارتفاع 11.4%.

الرقابة المالية التعويضات التأمينية فبراير 2022 Real Estate Finance

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