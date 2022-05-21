محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية مع انطلاقها اليوم

يجري اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة تفقدية اليوم السبت لتفقد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 .

ومن المقرر أن يتفقد المحافظ مدرسة كلية السلام الرسمية لغات بنات الكائنة في 56 شارع جسر السويس - سراي القبة للتأكد من توافر سبل الراحة للتلاميذ أثناء تأدية الامتحانات.

ويلي جولة المحافظ في المدرسة إطلاق أول أتوبيس تم تحويله من السولار للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة فى تقليل الانبعاثات الضارة للحفاظ على البيئة وتوفير ما يقارب 25 مليون جنيه سنويًا من ميزانية هيئة النقل العام.