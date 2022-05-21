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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

20 مليار جنيه إجمالي قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

البورصة المصرية
البورصة المصرية

بلغ إجمالي قيمة التداول فى البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 20.1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1540 مليون ورقة منفذة على 154 ألف عملية.

ويأتي ذلك، مقارنة بإجمالي قيمة تداول في البورصة وقدرها 14.9 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 1731 مليون ورقة منفذة على 186 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

واستحوذت الأسهم فى البورصة على 43.18 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 57.81 % خلال الأسبوع.

218 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

وسجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية نسبة 72.9 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، الأسبوع الماضي بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.2% والعرب على 9.8 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 218.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 22.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

البورصة قيمة التداول خلال أسبوع الاسهم Finance Real Estate مليار جنيه

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