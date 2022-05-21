القضاء على ظاهرة المُشردين أبرزها.. اعرف أهداف صندوق الوقف الخيري

نص قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري لسنة 2021، على أن ينشأ صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق .

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر، ومن أهدافه ما يلي:

- المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج .

- معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، خاصةً التعليمية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة .

- المساهمة في تطوير العشوائيات .

- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين .

- المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف .

وياتي ما سبق كله، في حدود شروط الواقفين.

اختصاصات مجلس الإدارة

ويعد مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه ، وله علي الأخص :

- وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلي عائد ممكن علي الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة .

- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق ، وجداول الوظائف به .

- إصدار اللوائح المـالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظـم الداخليــة المتعلقــة بالصنـدوق ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائـح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري .

- الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي .

- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المـالي واتخاذ ما يراه بشأنها .

- النظر في كل ما يري عرضه رئيس المجلس أو نائبه من المسائل التي تتعلق بنشـاط الصنـدوق .

- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه .