عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إنفاق 34 مليار جنيه لدعم 2500 شركة إجراء حكومي لتنشيط الصادرات

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب

أكد النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، أن إنفاق 34 مليار جنيه لدعم 2500 شركة مٌصدرة يأتي ضمن إجراءات الحكومة في تنشيط حركة الصادرات وذلك تزامنا مع تنفيذ خطة توطين الصناعة المحلية لما لها من مكاسب إقتصادية وإجتماعية لا حصر لها.

و أضاف " يحيي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن الرئيس السيسي أول من أهتم بملف الصادرات حيث وجه الحكومة بإسراع جهودها في هذا الملف وذلك حرصا منه علي إحداث طفرة تنموية بالصناعة المصرية، معقبا " محتاجين نرجع شعار بكل فخر صنع في مصر خاصة أن منتجاتنا تحظي بثقة العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة".

و لفت عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن وجود دراسات تفصيلية بإحتياجات السوق الأوروبي والعالمي من السلع والمنتجات المراد تصديرها وعلي هذا الأساس يتم الإنتاج، معقبا " الموضوع مش ماشي بدون خطة أو عشوائي كل شئ محسوب وهذا ما يسمي بالفكر المتطور الذي اتبعته الحكومة" وذلك بهدف تكليل الجهود التي يتم بذلها في هذا الملف بإعتباره أحد أهم خطوات تحقيق التنمية.

ونوه البرلماني، إلي أن الدولة وفرت كل ما يسهم في النهوض بهذه المنظومة لفتح أسواق تصدير جديدة مما يترتب عليها توفير نقد أجنبي عال وأيضا فرص عمل شاغرة لشبابها، فملف الصادرات يعد ملفا مترامي الأطراف.

غرفة الملابس الجاهزة: مخطط لزيادة الصادرات لـ5 ملايين دولار| فيديو

الزراعة: رؤية 2030 تستهدف إحداث طفرات في الصادرات المصرية

وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تقديم كل الدعم والمساندة للقطاع التصديرى، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية؛ على نحو يسهم فى تحقيق حلم «١٠٠ مليار دولار صادرات»، بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى استمرار صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية التى تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ علي العمالة، رغم كل التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع حاد فى أسعار السلع وتكاليف الشحن.

وقال معيط، إنه تم صرف ٣٤ مليار جنيه من دعم الحكومة لأكثر من ٢٥٠٠ شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، بما يمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير، موضحًا أننا نستهدف تعظيم عدد الشركات المستفيدة من مبادرة «السداد النقدي الفورى» لدعم الصادرات ومساندة قطاع التصدير.

أضاف الوزير، أن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين بالمرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدي الفورى» التى تم إطلاقها منتصف نوفمبر الماضى صرفت مستحقاتها، شملت ١٣١ شركة قد صرفت ٢٦١ مليون جنيه من «دعم التصدير» أمس الخميس؛ ليصل إجمالي ما تم صرفه نقدًا من البنوك فى هذه المبادرة إلى ٢٣ مليار جنيه.

وأشار إلى أن مبادرة «السداد النقدى الفورى» حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها فى توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية ومن ثم الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج، بما يتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وقوة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة ولذلك تستمر الوزارة في توفير التمويل المطلوب لاستكمال مبادرة السداد الفوري.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السماح للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين يتسق مع حرص الحكومة علي تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديرى لزيادة حجم الصادرات، بما يعظم من قدرة الاقتصاد الوطنى ومكانة مصر الدولية.

وأشارت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفى ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التى تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» علي نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

حالة الطقس.. كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات

المصل واللقاح: مصر خالية تماما من جدري القرود

تعرض محمد ممدوح لـ حادث أليم

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

ترشيحاتنا

60% انخفاضا.. شعبة الخضروات تزف بشرى سارة بشأن الأسعار في الأسواق

عادل إمام ومحمد رمضان .. خالد زكي يثير جدلا جماهيريًا |فيديو جراف

مدحت صالح يفتتح مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء بالشرقية .. فيديو

بعد وفاته.. تعرف على ابن سمير صبري الوحيد.. وأين هو الآن؟

الفلسفة الإسلامية بين ابن عربي والغزالي .. مقارنة أدبية لـ ريم بسيوني

5 سيارات SUV صينية موديل 2022 في السعودية .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

إلهام شاهين بالأسود: صعقت بخبر رحيل سمير صبري

نجوم الفن يقفون دقيقة حدادا على روح سمير صبري في افتتاح الكاثوليكي .. صور

حميد الشاعري يحتفل بعيد ميلاد الإعلامي أحمد خيري.. صور

فيديو

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ