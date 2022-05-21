عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكلية راحة ومفيهاش مذاكرة.. رد الأولى على الثانوية دفعة 2020 علمي علوم

روان عبد المنعم و
روان عبد المنعم و فريدة مؤمن

أجابت روان عبد المنعم، الأولى على الثانوية العامة دفعة 2020 علمي علوم، على أسئلة طلاب الثانوية هذا العام المقبلين على الإمتحانات، ومن بينهم سؤال: “هل الكلية راحة ومفيهاش مذاكرة؟” 

وجاوبت “عبد المنعم” خلال حوارها ببرنامج “مصر تستطيع” المذاع عبر فضائية “dmc”، قائلة: “أنا فى كلية الطب منذ عامين وليس لدي وقت إلا للإمتحانات.. ولا أرتاح فى الكلية”.

ومن جانبها، قالت فريدة مؤمن، الأولي على الثانوية العامة دفعة 2021 أدبي، قائلة: “الفكرة أننا في الجامعة نكون ناضجين ونعتمد على أنفسنا أكثر.. بينما المدرسة كانت بنظام معين.. والجامعة تقدم حرية الإختيار نوعا ما للطالب”.

روان عبد المنعم الاولى على الثانوية العامة فريدة مؤمن دفعة 2021 أدبي دفعة 2020 علمي علوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حالة الطقس.. كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات

المصل واللقاح: مصر خالية تماما من جدري القرود

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

ترشيحاتنا

عوائد المشروعات الاستثمارية أبرزها ..9 موارد لتمويل صندوق الجمعيات والمؤسسات الأهلية

طلاب أولى ثانوي يتوافدون على المدارس لأداء امتحاني الفيزياء والفلسفة

أسعار ومواصفات شيفروليه اوبترا موديل 2023 في مصر .. صور

يساعد على الحمل ويمنع التهابات الرحم .. فوائد القرنفل على الريق للنساء

اليوم.. طلاب المعاهد الأزهرية يؤدون امتحاني الكيمياء والجغرافيا

أبرز رسوماته للكبير أوي..عبد الحميد طالب أسيوطي يبدع في فن الفكتور آرت..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

إلهام شاهين بالأسود: صعقت بخبر رحيل سمير صبري

نجوم الفن يقفون دقيقة حدادا على روح سمير صبري في افتتاح الكاثوليكي .. صور

فيديو

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

اﻟﻤﺰﻳﺪ