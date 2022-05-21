الكلية راحة ومفيهاش مذاكرة.. رد الأولى على الثانوية دفعة 2020 علمي علوم

أجابت روان عبد المنعم، الأولى على الثانوية العامة دفعة 2020 علمي علوم، على أسئلة طلاب الثانوية هذا العام المقبلين على الإمتحانات، ومن بينهم سؤال: “هل الكلية راحة ومفيهاش مذاكرة؟”

وجاوبت “عبد المنعم” خلال حوارها ببرنامج “مصر تستطيع” المذاع عبر فضائية “dmc”، قائلة: “أنا فى كلية الطب منذ عامين وليس لدي وقت إلا للإمتحانات.. ولا أرتاح فى الكلية”.

ومن جانبها، قالت فريدة مؤمن، الأولي على الثانوية العامة دفعة 2021 أدبي، قائلة: “الفكرة أننا في الجامعة نكون ناضجين ونعتمد على أنفسنا أكثر.. بينما المدرسة كانت بنظام معين.. والجامعة تقدم حرية الإختيار نوعا ما للطالب”.