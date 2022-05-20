عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان المطرية يتضررون من انتشار الكلاب الضالة

كلاب ضالة
كلاب ضالة

أرسل القارئ فريد فؤاد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال فؤاد في شكواه نعاني نحن سكان المطرية من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

انتشار الكلاب الضالة المواطنين كارثة إنسانية خدمة المواطن سكان المطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

حالة الطقس.. كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات

المصل واللقاح: مصر خالية تماما من جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

تعرض محمد ممدوح لـ حادث

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

ترشيحاتنا

ركلات الترجيح تحسم بطل الكونفيدرالية الإفريقية بين أورلاندو ونهضة بركان

سيدة تتعرى على السجادة الحمراء بمهرجان كان لتظهر جسدها المنقوش بعلم أوكرانيا

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

سقوط فتاة ثلاثينية من الطابق الرابع في بورسعيد

عبد المنعم السيد: قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة يحفظ أموال المودعين

رئيس تيمور الشرقية يوجه ببحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائى مع مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

إلهام شاهين بالأسود: صعقت بخبر رحيل سمير صبري

نجوم الفن يقفون دقيقة حدادا على روح سمير صبري في افتتاح الكاثوليكي .. صور

فيديو

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

اﻟﻤﺰﻳﺪ