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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس الأمة الكويتي يتوجه للقاهرة للمشاركة بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

مرزوق علي الغانم
مرزوق علي الغانم

توجه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، على رأس وفد برلماني إلى القاهرة، مساء اليوم الجمعة؛ للمشاركة بالمؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأوضاع بالقدس المحتلة، والمقرر يوم غد السبت.

وكان في وداع الغانم على أرض المطار وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد عبيد الراجحي، وسفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت أسامة شلتوت. 

ومن المقرر أن يلقي الغانم كلمة وفد دولة الكويت أمام المؤتمر الطارئ، الذي سيعقد تحت عنوان (المسجد الأقصى وجميع المقدسات الاسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى).

يضم الوفد البرلماني الكويتي المرافق للغانم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عبيد الوسمي، وأمين صندوق الشعبة النائب سلمان الحليلة، والنائبين الدكتور عبد الله الطريجي وناصر الدوسري.

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