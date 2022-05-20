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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلجيكا تقرر رفع معظم قيود كورونا المتبقية بدءًا من 23 مايو

كورونا
كورونا

أعلنت الحكومة البلجيكية، اليوم الجمعة، تخفيف جميع إجراءات "كورونا"، مٌشيرة إلى أن ارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام واستكمال استمارات السفر عند الوصول إلى بلجيكا لن يعد إلزاميًا اعتبارًا من يوم الإثنين المُقبل الموافق 23 مايو الجاري.

وقررت الحكومة- التي اجتمعت اليوم عبر الإنترنت- رفع معظم الإجراءات المتبقية التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا"، في ظل انخفاض أعداد الإصابة بالفيروس وتدني نسبة الدخول إلى المستشفيات.. بحسب ما أوردته صحيفة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية، الصادرة من بروكسل. 

كما أشارت إلى أنه اعتبارًا من يوم الإثنين المُقبل، سيتعين على الناس ارتداء أقنعة الوجه فقط في المستشفيات والمباني الطبية بما فيها الصيدليات، حيث سيتم إلغاء شرط تغطية الأنف والفم في وسائل النقل العام.

وأضافت أيضًا أنه سيتم رفع الحظر المفروض على السفر غير الضروري من خارج الاتحاد الأوروبي، وبذلك لن يضطر الأشخاص إلى إكمال نموذج تحديد موقع الركاب أو الخضوع للاختبار عند الوصول إلى بلجيكا.

يُشار إلى أنه في الوقت الذي تبدو نهاية جائحة فيروس "كورونا" وشيكة، أبلغت بلجيكا، اليوم الجمعة، عن حالتي إصابة بـجدري القرود، وهو فيروس ينتشر في العديد من البلدان.

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