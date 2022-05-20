محمد عبلة: الفن المصري بدأ المسار الصحيح .. وعدت لمساعدة أهل بلدي

قال الفنان التشكيلي محمد عبلة، إن دراسته كانت في النمسا والسويد واقامته كانت في المانيا وقرر العودة إلى مصر بسبب رغبته في تنشئة ابنه ببلاده ومساعدة أهل بلده، مضيفا: "الرسم بالنسبة لي يومياتي ومذكراتي وكل ما أفعله في الحياة ينعكس في الرسم خاصة وأن الفن التزام وتعايش مع مشاكل الناس".

وأشار الفنان محمد عبلة، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، إلى أن تدوير الفن في أوروبا وصل لمراحل مختلفة وفى مصر ما زال هناك متسع للفنان أن يقوم بأدوار أخرى ويدخل مؤسسة الفن، مؤكدا أن اقتصاديات الفن قوية في اوروبا.

وتابع: "الفن العربي والشرق الأوسط بدأ يأخذ سمعة كويسة في الفن بأوروبا ولكن الاسعار لم تصل لأرقام كبيرة ولكن ستصل"، موضحا أن العالم امتلأ بالفن الاوروبي الذي يغزو العالم كله وبدأوا في البحث على فنون الشعوب الاخرى، والفن الافريقي والايراني سابق للفن المصري ولكن الفن العربي والشرق الأوسط بدأ يأخذ مساره.