تعرف على أبرز عيوب ومشاكل السيارات الكهربائية

تعتبر السيارات الكهربائية هي مستقبل صناعة السيارات الحديثة حيث بدأت العديد من الشركات الكبرى في التحول نحو الطاقة الكهربائية بالكامل وذلك للتخيف من الاضرار الناتجة عن محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الحفري، بالإضافة لكون الطاقة الكهربائية ارخص من الوقود كما تعتبر طاقة مستدامة.

ولكن مثلها مثل أي صناعة جديدة تواجه بعض المشاكل في البداية والتي تعمل على حلها العديد من الشركات بالتعاون مع الحكومات المحلية لتذليل تلك العقبات التي تمنع شراء السيارات الكهربائية، حالياً.

ابرز عيوب ومشاكل السيارات الكهربائية

1- يعتبر مجال سير السيارات الكهربائية غير مضمون نسبياً حيث انه لكل سيارة كهربائية مجال سير صافي خاصربها تحدده الشركة أثناء طرحها، ولكن من الصعب عادة تحقيق هذه الأرقام في الحياة الواقعية، لعوامل مختلفة للطقس وخلافه، والتي تلعب دورا كبيرا في تحديد مجال السير، حيث يؤدي الطقس البارد إلى خفض المجال الرسمي بما يقارب الـ 40% في بعض الأحيان.

2 - ضعف البنية التحتية في الوقت الحالي وافتقار معظم الدول لمحطات الشحن، حيث تعتبر أكبر عامل سلبي يهدد صناعة السيارات الكهربائية هي عدم توفر محطات الشحن بشكل كافي، وبصفة خاصة في المناطق الريفية وخارج المدن الرئيسية، ما يعني كون الرحلات الطويلة تحديا كبيرا.

3- ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، حيث تظل أغلى بشكل ملحوظ من السيارات التقليدية، ما يجعلها خارج النطاق السعري المقبول للكثير من المستهلكين، وإن كان الرد التقليدي على ذلك أن السيارة تعوض الفارق السعري المرتفع في توفير مصاريف الوقود على مدار عمرها.

4 – طول مدة شحن البطارية، قد يستغرق الكثير من الوقت يصل الى 8 ساعات في حالة استخدام مخرج كهرباء اعتيادي بالمنزل.

5 - تكاليف الصيانة الباهظة مع عدم توفر الكثير من مراكز الصيانة.

6 - البطارية قد تمثل حوالي 50% من قيمة السيارة.