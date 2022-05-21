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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمال الغندور: شروط إعادة أى مباراة فى الدورى تخص لجنة المسابقات

جمال الغندور
جمال الغندور

علق جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق بشأن مطالبة النادى الأهلى بإعادة مباراته مع البنك الأهلى .

 

قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، إن شروط إعادة أى مباراة فى الدورى المصرى تخص لجنة المسابقات ولوائحهم لافتا إلى أن اللوائح بصفة عامة تتغير فى كافة دول العالم ، لافتا إلى أنه اذا كان هناك خطأ فى تطبيق القانون فى أى مباراة  ومخالفته ومنها طرد لاعب بواسطة الحكم واستمر فى اللعب يعد  ذلك مخالفة صريحة للقانون ولكن فى حالات أخرى تكون أمور تقديرية للحكام .

وأضاف  “الغندور“  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc  مصر،  أن تقنية  ”الفار”  دخلت المباريات بعد حالة من النقاش والجدل بشأن مشاركتها لقرارات الحكم وبعد إقرارها فى النهاية اختصت بمعايير محددة وتطبق فى المباريات وتطبق وفق لوائح القانون  ، وجزئية تنفيذ الإجراءات غير صحيحة مؤكدا أن هدف النادى الاهلى فى المباراة صحيح وليس هناك ما يدعو لإلغائه .

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي جرت يوم الأربعاء الماضي في ملعب المقاولون العرب .

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