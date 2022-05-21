سحل وضرب واختطاف.. مأساة سيدة ذهبت لتنفيذ حكم رؤية نجلتها بالدقهلية| فيديو

أثارت واقعة قيام شخص بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، الجمعة، بسحل طليقته والتعدي عليها وشقيقته أثناء تنفيذ حكم رؤية لنجلته بأحد النوادي بالمدينة وتسببه فى إصابتها بوجهها وجسدها .

وقالت ن.ا، ربة منزل، أنها ذهبت للنادي لتنفيذ حكم الرؤية الذى قضت به المحكمة لطليقها لرؤية طفلته البالغة من العمر عامين، بأحد النوادي بالمدينة، إلا إنها فوجئت فور وصولها بوجود عدد كبير من أهل طليقها وأشقائه بالمكان، وحاولوا اختطاف نجلتها والتعدي عليها بالضرب.

وأضاف السيدة لـ صدى البلد، أن طليقها قام بسحلها وضربها والتعدى عليها وقيامه برطم رأسها فى الحائط أكثر من مرة وتسبب فى تشويه وجهها وشقيقتها أيضا وأبيهما تعرض لنفس التعدي.

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وأوضحت بأن طليقها حاول اختطاف طفلتها منها إلا إنها تمسكت بها ولم تتركها يهرب بها، مما أدى إلى حدوث تعدي عليها، وذلك أنه كان يخطط لذلك فور رؤيته لطفلته لإحراق قلبها عليها.

وأكدت السيدة بأنها جاءت للنادى لتنفيذ قرار المحكمة ولم تكن تعلم ما يخطط له طليقها وتسببه فى ذلك الأذى لها وشقيقتها وأبوهما، وإنها لم تنمع طفلتها عنه مطلقا .

وأضافت السيدة العشرينية إنها انفصلت عن طليقها منذ شهر يناير الماضي بسبب خلافات فيما بينهم أدت لذلك الانفصال وقضت له المحكمة بحكم الرؤية 3 ساعات أسبوعيا وفقا لقرار المحكمة جاءت فى الوقت المحدد لذلك وهو من الثانية وحتى الخامسة مساء.

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وأكدت عقب ذلك التعدي والسحل الذى حدث لها من قبل طليقها طلب شرطة النجدة لتحرير محضر بالإصابات التى تعرضت لها منه وأهله، وتوجهوا جميعا إلى قسم شرطة المنزلة وحررت محضر وهو حرر محضر ضدها يتهمها بالتعدي عليه أثناء تنفيذ حكم الرؤية.

واختتمت انها مازالت فى قسم الشرطة لحين انتهاء إجراءات المحضر.

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