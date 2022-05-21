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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عادل مصطفى: من حق الأهلي المطالبة بإعادة مباراة البنك الأهلي

صدى البلد

أكد عادل مصطفى، نجم الأهلي الأسبق، وجود مشكلة على صعيد المنظومة التحكيمية بالدوري المصري هذا الموسم، وذلك على خلفية مطالبة الأهلي بإعادة مباراته مع البنك الأهلي.

وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الريمونتادا»، المذاع عبر فضائية المحور: "من المفترض أن حكم تقنية الفيديو هو من يستدعي حكم الساحة ولكن حدث العكس في مباراة الأهلي والبنك الأهلي".

وتابع: "من حق النادي الأهلي المطالبة بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي وهذا أيضا حق مكفول لكافة أندية المسابقة".

وأتم: "لدينا مشكلة تحكيمية واضحة في الدوري المصري، ليس من المعقول اعتراض جميع الأندية على القرارات التحكيمية".

وكان النادي الأهلي طالب بتأجيل مباراته أمام إيسترن كومباني، والمقرر إقامتها يوم 25 مايو الجاري ضمن الجولة الـ 14 للدوري، وبرر الأهلي مطلبه بإفساح المجال لفريقه بالاستعداد لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمعه مع فريق الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري بالمغرب.

وأرسل النادي الأهلي اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي، التي جرت يوم الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الأهلي وإيسترن كومباني مؤجلة بالأساس من الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري، علمًا بأنها ترتبط بخوض مباراة غدًا أمام فريق إنبي، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 للدوري. 

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